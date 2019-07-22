Köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı Karaman’da köprülü kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Karaman’da köprülü kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Ereğli Köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem D. yönetimindeki 70 EC 196 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada önünde giden araçların yavaşlayarak durması sonucu durdu. Adem D., diğer araçların hareket etmesini beklerken, arakadan gelen 3 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslarla polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, başka bir kazanın meydana gelmemesi için kavşağa giden yolun sağ şeridini trafiğe kapattı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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