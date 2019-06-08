Köprüköy’de trafik kazası: 9 yaralı Erzurum’un Köprüköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza Erzurum’un Köprüköy ilçesinde yaşandı.Karayazı istikametinden Köprüköy istikametinde ilerleyen Yahya K. yönetimindeki 25 LN 634 plakalı araçla virajı alamayarak Köprüköy istikametinden Karayazı istikametinde ilerleyen Bülent T. yönetimindeki 41 LE 333 plakalı araca çarptı.

Çarpma sonucu meydana gelen kazada, Y.K., Ş.Ç., M.Ç., A.D., S.O., B.T.,T.T., D.D., M.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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