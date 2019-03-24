Köprühisar sakinlerinden Başkan Çelik’e teşekkür

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyü sakinleri görevi 31 Mart yerel seçimlerinde devir edecek olan Belediye Başkanı Süleyman Çelik’e köylerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Köprühisar Muhtarı Harun Engür, ve bir gurup köy ahalisi Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i makamında ziyaret etti. Engür başkan Çelik’e bugüne kadar köylerine gösterdiği ilgi ve vermiş olduğu hizmet için teşekkür plaketi sundu. Duygulu anlar yaşayan Başkan Çelik ise "Beş yıllık görev sürem içinde bizlerin her zaman yanında olan Köprühisar köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızave muhtarımıza teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler bizimde eğer hakkımız var ise helali hoş olsun” diye konuştu.