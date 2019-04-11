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Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı’na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı’na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.


Kaza, Adıyaman Gölbaşı - Malatya karayolunun 13. kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Sezai Çetiner’in (32) kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bulunan Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsü’nden çaya düşmüştü. Çaya düşen ve sürüklenen otomobil ile sürücüsü saatler süren aramaya rağmen bulunamadı. AFAD ve Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri arama çalışmalarını yaklaşık 4 saat sürdürdü. Gece karanlığı ve Göksu Çayı’nın debisinin yüksek olmasından dolayı arama çalışmaları gece sonuçsuz kaldı.


Aramalara ara veren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya yeniden başladı. Sezai Çetiner’in yakınlarının gergin bekleyişi sürerken, ekiplerin çalışması devam ediyor. AFAD çay kenarında, dalgıç ekipleri ise çay içerisinde kaybolan otomobil ve sürücüsünü arıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.


Jandarma olay yerinde güvenliği sağlarken, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Otomobilin uçtuğu Küncülü Köprüsü’nün eski ve dar bir köprü olduğu, tek aracın geçebileceği genişlikte olduğu öğrenildi. Göksu Çayı’nın debisinin aşırı yağışlar nedeniyle yüksek olduğu belirtiliyor.


Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
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