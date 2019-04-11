Köprüden düşen otomobil sürücüyle çayda kayboldu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde köprüden Göksu Çayı’na düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde köprüden Göksu Çayı’na düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor.

Olay, Adıyaman Gölbaşı Malatya Karayolu 13. kilometresinde bulunan Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsünde meydana geldi. Sezai Çetiner isimli sürücünün kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarparak köprüden aşağı düştü.

Bir vatandaş tarafından otomobilin köprüden düştüğü görüldü. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, AFAD, 112 Sağlık ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri olay yerine geldi.

AFAD ekipleri Göksu Çayı boyunca karadan, dalgıç ekipleri ise çay içerisinde otomobil ve sürücüsünü aradı. Gece olması nedeniyle aramalar güçlükle yürütülürken herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Gece 00.30 itibariyle yaklaşık 4 saat süren aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin aramalar çalışması sürüyor.

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