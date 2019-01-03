Osmangazi Köprüsü'ndeki yüksek zamma büyük tepki!

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine işletmeci tarafındna yapılan yüzde 43’lük zam vatandaştan, turizm şirketlerine, tüketicilerden, şoför esnafına kadar her kesimi ayağa kaldırdı. Yapılan fahiş zammın İDO’nun 15 günlük indirim kampanyasının bitmesinin ardından yapılması dikkat çekti. İDO Topçular-Eskihisar feribotunda otomobil geçiş ücreti 55 lira, Osmangazi Köprüsü’nün Otomobil geçiş ücreti ise 103 lira.

Böyle zam olur mu?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Böyle bir zam olabilir mi?” diye sorarak, “Geçiş ücreti zaten fazlaydı. 2019’un ilk gününde tek olumsuz haber buradan geldi. Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarında indirip yapılacak. KDV ve ÖTV süresi uzatıldı. Zam, moralimizi çok bozdu” şeklinde konuştu.

Otobüs sürücülerinin zamdan sonra Osman Gazi Köprüsü’nü kullanamayacaklarını söyleyen Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Mustafa Yıldırım, “İstanbul’dan İzmir’e giden bir otobüsçünün ödeyeceği para ortama 400 lira. Bu yük taşınabilir değil. Zamlar soframıza işimize aşımıza da yansıyacak. Sebze taşıyan kamyonların ödediği bu paralar herkesin sofrasından çıkacak. Bu ulaşımda maliyetleri arttıracak. İzmit’e Adapazarı’na giden öğrenciler nasıl gidecek? Zamlar hiç değilse enflasyonla orantılı hale getirilmeli” şeklinde konuştu.

Önceki fiyata yeni alışmıştık

Zammın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Karayolu Yolcu Taşımacılığı Platformu Başkanı Mevlüt Olgun, “Önceki fiyatı bile bize ağır geliyordu bu zam bizi perişan eder. Diğer köprülerden geçenler on lira verirken neredeyse iki yüz lira oldu. Halkın bir lirasını bile arttırarak kullandığı ekonomiye katkı sağladığı bir dönemde enflasyondan fazla zam neden?” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Birol Özcan’da şunları söyledi:

Firmalar isyanda

"Sert bir tepki vermemiz lazım. Bir otobüsün İzmir’e Balıesir’e Bodrum tarafında gidişi gelişi otoyollarla birlikte neredeyse 600 lira. Biz bu zamların düşürülmesini ülke ekonomisine katkı sunan firmaların çıkarlarının giderilmesini istiyoruz. Enflasyon yüzde 25, yüzde 43 zam yapıyorlar. Otobüs taşımacılığı tamamen bitiyor. Bir otobüs bu kadar masraf yapıp 60 liraya İzmir’e yolcu nasıl götürür?"

Taban ve tavan fiyatları belirlenmeli

Enflasyonun üzerindeki zamma vatandaş da tepkili. Özel aracıyla sürekli seyahat etmeyi sevdiğini belirten Doğan Yılmaz, “Bu son Osman Gazi ve bağlantı yollarına yapılan yüzde 43’lük zamlar bireysel tüketicileri çok büyük zarara uğratıyor. Enflasyon yüzde 23 iken hangi hakla bu zam yapılıyor? Devletin bu konuda taban ve tavan ücreti belirlemesi lazım” dedi.

El yakan artış!

2018’de 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, yeni yıldan itibaren 103,05 TL’ye çıktı. Aynı anda köprünün devamı niteliğindeki Gebze - Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de artarak 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL’ye yükseltildi. (Yeni Şafak)