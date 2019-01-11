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Köprü'de dehşet anları: Makas attı sonrası korkunç

Kuralları hiçe sayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atan sürücünün sonu hüsran oldu.

11 Ocak 2019 Cuma 06:19
Köprü'de dehşet anları: Makas attı sonrası korkunç

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün sonu bu kez hüsran oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri sağ kurtulan sürücü, koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı.

O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 06:19
  1. FSM
  2. köprü
  3. makas

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