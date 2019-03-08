0553 313 94 23

Köprüde can pazarı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yem yüklü tırın tekerinin patlaması sonucu köprünün korkuluklarına asılı kalarak alev aldı.

08 Mart 2019 Cuma 20:05
Köprüde can pazarı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yem yüklü tırın tekerinin patlaması sonucu köprünün korkuluklarına asılı kalarak alev aldı. Köprüyü savaş alanına döndüren tırın sürücüsü ise yanmaktan son anda kurtarıldı



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Mehmet N. yönetimindeki yem yüklü tırın Nizip ilçe çıkışında tekeri patladı. Kontrolden çıkan tır, köprüdeki korkuluklara takılarak köprüden aşağı sarktı. Tırın bazı parçaları köprüden düşerken, köprüde asılı kalan tırda ise yangın çıktı. Savaş alanını andıran görüntülerin ortaya çıktığı kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin arasında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından askıda kalan tırın içerisinden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazanın meydana geldiği köprüde ve parçaların düştüğü köprünün altındaki yolda ise savaş alanını andıran görüntüler oluştu. Yanan lastik ve yem çuvalları ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tır saatler süren çalışmanın ardından kaldırılırken, trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı karısını bıçaklayan koca tutuklandı
    1. Tartıştığı karısını bıçaklayan koca..
    2. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16..
    3. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    4. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    5. Manchester City'ye ikinci finansal..
    6. Başkan Kamil Saraçoğlu: "Kadın,..
    7. İsrail askerleri Gazze'de bir..
    8. Lübnan'dan BM'ye Suriyeli mülteciler..
    9. Basketbol: Toplu sonuç
    10. Genç’te12 yatırımın açılışı yapıldı
    11. Avrupa ülkesinden skandal PKK kararı!
    12. Kadınlar "şehri" konuştu
    13. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim..
    15. Yasa dışı bahis operasyonuna 5..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir..
    17. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    18. İHH Ankara Şube Başkanı Sinan: Madem..
    19. Emniyet Müdürü Yıldız kadın personelin..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireyi..
    21. Kalp krizi geçiren muhtar hayatını..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet..
    23. Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi
    24. Devlet Hatun Hanımlar Lokali hizmete..
    25. Kurtulmuş: "Arkamızda sadece..
    26. Başkentte inşaattan hırsızlık..
    27. 7. Uluslararası Erbil Auto Show..
    28. Anka Kadınlar Günü’nü kutladı
    29. Köprüde can pazarı
    30. Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri’nin..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem