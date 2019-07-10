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Köprübaşı’nda servis araçlarına şafak denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve şehir dışından gelerek izinsiz taşımacılık yapanlara karşı önlem almak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
Köprübaşı’nda servis araçlarına şafak denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve şehir dışından gelerek izinsiz taşımacılık yapanlara karşı önlem almak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zabıta ekiplerince Köprübaşı ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte J plaka denetimi gerçekleştirildi.


Korsan taşımacılığın önüne geçebilmek amacıyla il genelinde kontrollerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı’nda servis taşımacılığı yapan J plakalı araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehir dışından gelerek izinsiz taşımacılık yapanlara önlem almak amacıyla yürütülen çalışma doğrultusunda Köprübaşı ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte J plaka denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde mevzuat ve yönetmeliğe aykırı hareket eden araçlara cezai işlem uygulandı. İl genelinde korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin il genelinde devam edeceğini, esnafın haklarını korumak için görev başında olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
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