Köprü selden zarar gördü
Sungurlu’da dün yağan yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle Yenidoğan Mahallesi’ndeki köprü zarar gördü.19 Haziran 2019 Çarşamba 13:28
Sungurlu’da dün yağan yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle Yenidoğan Mahallesi’ndeki köprü zarar gördü.
Sungurlu Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlçemizde dün gerçekleşen yoğun yağışlar sonrası Yenidoğan Mahallesi’ndeki çay yatağından sel geldi. Selden zarar gören köprünün tamiratı belediye ekiplerimizce yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.
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