Köprü selden zarar gördü Sungurlu’da dün yağan yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle Yenidoğan Mahallesi’ndeki köprü zarar gördü.

Sungurlu’da dün yağan yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle Yenidoğan Mahallesi’ndeki köprü zarar gördü.

Sungurlu Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlçemizde dün gerçekleşen yoğun yağışlar sonrası Yenidoğan Mahallesi’ndeki çay yatağından sel geldi. Selden zarar gören köprünün tamiratı belediye ekiplerimizce yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.