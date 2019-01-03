"Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, toplumda aile değerleri ile kuşaklararası iletişim ve dayanışmanın önemi konusunda farkındalık oluşturması amacıyla "Köprü: Kuşaklararası Dayanışma" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplumda aile değerlerine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına müracaatlar başladı.

10 Şubat saat 17.30'a kadar "https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinden başvuru yapabilecek adaylar arasında Seçici Kurul tarafından iki kategoride ödül alacak 8 fotoğraf belirlenecek.

"Tek Mercek Yansıtma" ve "Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı" kategorilerinde dereceye girecek 8 fotoğrafın sahiplerine toplam 22 bin 500 lira değerinde ödül dağıtılacak.

Yarışmada dereceye girenlere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şubat ayında düzenlenecek Yaşlılık Şurası'nda ödülleri verilecek.

Ayrıca yarışmada dereceye girenlerin fotoğrafları sergilenecek.