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"Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, toplumda aile değerleri ile kuşaklararası iletişim ve dayanışmanın önemi konusunda farkındalık oluşturması amacıyla "Köprü: Kuşaklararası Dayanışma" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek

03 Ocak 2019 Perşembe 15:40
"Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, toplumda aile değerleri ile kuşaklararası iletişim ve dayanışmanın önemi konusunda farkındalık oluşturması amacıyla "Köprü: Kuşaklararası Dayanışma" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplumda aile değerlerine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına müracaatlar başladı.

10 Şubat saat 17.30'a kadar "https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinden başvuru yapabilecek adaylar arasında Seçici Kurul tarafından iki kategoride ödül alacak 8 fotoğraf belirlenecek.

"Tek Mercek Yansıtma" ve "Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı" kategorilerinde dereceye girecek 8 fotoğrafın sahiplerine toplam 22 bin 500 lira değerinde ödül dağıtılacak.

Yarışmada dereceye girenlere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şubat ayında düzenlenecek Yaşlılık Şurası'nda ödülleri verilecek.

Ayrıca yarışmada dereceye girenlerin fotoğrafları sergilenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:40
  1. Aile Çalışma ve Soayal Hizmetler Bakanlığı
  2. Fotoğraf Yarışması

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