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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

29 Ocak 2019 Salı 14:51
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza!

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde sol şeritte seyreden bir otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Arkadan gelen iki otomobilin de onlara çarpmasıyla oluşan zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle köprü girişinde bir şerit trafiğe kapanırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:51
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. kaza
  3. trafik yoğunluğu
  4. yol durumu

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