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Köprü faciasının hedefindeki şirket konuştu!

İtalya'da 38 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası sonrası işletmeci şirket Autostrade per l'Italia (İtalya Karayolları) bir açıklama yaptı.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:38
Köprü faciasının hedefindeki şirket konuştu!

İtalya'nın Cenova kentinde en az 38 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası sonrası eleştiri oklarının hedefindeki Autostrade per l'Italia (İtalya Karayolları) şirketi sessizliğini bozdu.

Morandi Köprüsü'nü ve ülkedeki bazı otoyolları işleten şirket, olayın sorumlusunun belirlenmesi için yürütülen soruşturmanın sonucunu bekleyeceklerini duyurdu.

Felaketten sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Autostrade per l'Italia Başkanı Fabio Cerchiai ve Tepe Yöneticisi Giovanni Castellucci, kente yatırım için yaklaşık 500 milyon Euroluk kaynak ayırdıklarını kaydetti.

Toplu cenaze töreninin yapıldığı gün açıklama yapan ikili "Ölenlerin yakınlarının acılarını hafifletmek için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

"SORUMLUYSANIZ ÖZÜR DİLERSİNİZ"

Şirketin bugüne kadar doğru bir şekilde işletildiğini söyleyen Castellucci, kamuoyundan 'beklenen özür' konusunda ise "Özür ve sorumluluk birbiriyle bağlantılı. Eğer siz sorumluysanız özür dilersiniz" ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan yönetimdeki 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonu, köprünün yıkılmasıyla ilgili Autostrade per l'Italia'yı suçlayan açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio, otoyolların idaresinin bu işletmeden alınacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 15:38
  1. İtalya
  2. Cenova
  3. köprü faciası

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