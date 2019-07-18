Köprü altında mahsur kalan koyun kurtarıldı Bingöl’de köprü altında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bingöl’de köprü altında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay Genç ilçesi’ndeki Demir Köprü’nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir çiftçi Murat Nehri kıyısına hayvanlarını otlatmaya başladı. Koyunlardan biri köprünün ayaklarına kadar giderek mahsur kaldı. Bunun üzerine sahibi durumu belediyeye bildirerek yardım istedi. İlçe belediyesinden gelen itfaiye ekibi, hayvanı kurtarmak için köprüden aşağı merdiven uzattı. Aşağı inen bir itfaiye eri koyunu halata bağlayarak yukarı çekilmesini sağlayıp kurtardı.

Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.