Köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı Adıyaman’ın Besni ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kaçtığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kaçtığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde bulunan ve kendisini kovalayan köpekten kaçarak kurtulmak isteyen Mehmet B., isimli genç, yola çıktığı esnada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine ardından daAdıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.