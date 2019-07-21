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Köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kaçtığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:07
Köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kaçtığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde bulunan ve kendisini kovalayan köpekten kaçarak kurtulmak isteyen Mehmet B., isimli genç, yola çıktığı esnada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine ardından daAdıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:07
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