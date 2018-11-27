Köpeklerinin öldüğü otelin sahibine dava açtılar

EDİRNE (AA) - Hollanda'da yaşayan Meryem ve Erkan Çıldır çifti, tatil için geldikleri Fethiye'de Angel adındaki köpeklerinin öldüğü otelin sahibine maddi manevi-tazminat davası açtı.

Çıldır ailesinin bu yaz hayvan dostu bir otelde tatil yaparken, dogo cinsi köpeğin saldırısı sonucu 6 yaşındaki terrier cinsi Angel isimli köpekleri ölmüş, köpeği Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan mezarlığına gömülmüştü.

Çıldır çifti, avukatları Uğursan Yiğit Parmaksız aracılığıyla otel sahibi hakkında 42 bin liralık maddi-manevi dava açtı.

Avukat Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekillerinin 3 çocuğu ile büyümüş aileden biri gibi olmuş köpeklerinin tatil yaptıkları hayvan dostu olarak kendini lanse eden bir otelde tasmasız dolaşmaması gereken bir köpeğin saldırısı sonucu öldüğünü söyledi.

Uygulamada şimdilik 42 bin liralık açılan davanın arttırılacağını ifade eden Parmaksız "Maddi tazminat davası değişecek, bu tip şeylerde Hukuk Mahkemeleri bir yetki veriyor ve önceden belirlenemeyen alacakların baştan sembolik rakamdan açılıp daha sonra arttırılması şansı veriyor. Türkiye şartlarında bu rakam verilir verilmez, sonuna kadar uğraşacağız, sonuçta benim de bir köpeğim var. Bu köpeğin tasmasız dolaşma şansı olmamasına rağmen, küçük çocukların dolaştığı otelde bir çocuğa da saldırabilirdi. Otel sahibine toplamda 42 bin liralık bir dava açıldı ama maddi tazminat boyutu arttırılabilir" dedi.

-Olay

Fethiye ilçesindeki hayvan dostu bir otelde tatil yapan Hollanda İçişleri Bakanlığında görevli Erkan Çıldır ve eşi Meryem Çıldır'a ait 6 yaşındaki terrier cinsi dişi köpek Angel, 17 Ağustos 2018 tarihinde otelin havuz başında dogo cinsi bir köpeğin saldırısına uğramıştı.



Veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılan köpek, ilçedeki imkanların yetersiz olduğu bilgisi üzerine Antalya'da bir hayvan hastanesine götürülmüştü. Burada acil ameliyata alınan Angel, 6 saat süren bir operasyon geçirmiş ve iki gün yoğun bakımda kalan köpek ölmüştü.

Çıldır, çifti Hollanda'ya dönerken köpekleri Angel'ı Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki hayvan mezarlığına gömmüştü.