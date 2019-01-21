0553 313 94 23

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

Karaman’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adamın imdadına vatandaşlar yetişti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:11
Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Karaman merkeze bağlı Mesudiye köyünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde evinin yakınındaki çöp bidonuna çöp atmaya giden 75 yaşındaki Salih İnce’ye sokak köpekleri saldırdı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamı Karaman’dan dönmekte olan köylüler fark ederek köpeklerden kurtardı. Yaşlı adam, üç köpeğin saldırısından kurtulabilmek için kaçtığı esnada yere düşerek ellerinden yaralandı. Vatandaşlar tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülen yaşlı adam, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

'O köpekler babamı parçalayabilirdi'

Salih İnce’nin oğlu Mehmet İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes köpeğine sahip çıksın. İlla birilerinin canının yanması ya da ölmesi mi lazım. Besliyorsanız köpeklerinizi sağa sola zarar vermeyecek şekilde besleyin. Babam 75 yaşında, Mesudiye köyünde üç köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Eğer o an yoldan geçen köylülerimiz olmasaydı köpekler babamı parçalayıp daha kötü sonuçlara neden olabilirdi. İnşallah babam biran önce iyi olur ve sağlığına kavuşur” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:11
  1. Karaman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 100 Filistinli mahkumu yaraladı
    1. İsrail güçleri 100 Filistinli mahkumu..
    2. İZBAN işçilerinin merakla beklediği..
    3. Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı..
    4. Bakan Soylu'dan oryantiring şampiyonu..
    5. Maçın ardından
    6. Yeniden aday gösterilmeyince..
    7. Maçın ardından
    8. 600 okul kapatan büyük salgın!..
    9. Türkiye'nin en genç belediye başkan..
    10. AK Parti MYK Toplantısı
    11. Saç nezlesi nasıl bir hastalıktır? Saç..
    12. Düzyatan isyan etti: Ne yaparsam..
    13. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü..
    14. AB'den İsrail'e 'yerleşim' tepkisi
    15. Kral Şakir çocuklarla buluşuyor!
    16. Ispanağı yoğurtla tüketmek doğru mu?
    17. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman? Okul..
    18. Quaresma'dan bir ihtarname daha
    19. Sporda şiddet paylaşımında bulunan 831..
    20. 65 aylığı nasıl alınır? Kimler 65..
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!