Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı. Merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde ikamet eden Şeker, öğle saatlerinde yemek verdiği köpeklerin saldırısına uğradı. Yakınlarının yardımıyla güçlükle kurtarılan Şeker, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırıda sol orta parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şeker'in tedavisi sürüyor.

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