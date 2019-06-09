Köpeklerin saldırısına uğrayan genç bisikletten düşerek yaralandı Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken bisikletten düşen vatandaş yaralandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken bisikletten düşen vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. İş yerinden bisikletle eve giden İbrahim Bağcı’ya (31), başıboş 5 köpek saldırdı. Köpeklerden kaçmak isteyen Bağcı, bisikletten düşerek yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Bağcı, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekipleri köpeklerin yakalanarak barınaklara götürülmesi için çalışma başlattı.

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