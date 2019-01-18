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Köpeklerin saldırdığı kadının tedavisi sürüyor

Kırşehir'in Boztepe ilçesi Çevirme köyünde köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadının Konya'daki tedavisine devam ediliyor- Sebahat Karaman:- "Üzerimdeki elbiselerimi dahi yırttılar. Yardıma gelen komşunun oğlu olmasaydı orada ölmüş olabilirdim"- NEÜ Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı:- "Vücudunun her yerinde ısırık ve kanama mevcuttu. Yaralarının bakımı yapılıyor. Kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok"

18 Ocak 2019 Cuma 10:03
Köpeklerin saldırdığı kadının tedavisi sürüyor

KONYA (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesi Çevirme köyünde köpeklerin saldırısına uğrayarak vücudunun birçok yerinden yaralanan kadının, Konya'daki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ve sağlık durumu iyiye giden 56 yaşındaki Sebahat Karaman (56), yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Karaman, liseye giden kızını servise bindirdikten sonra evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi. Köpeklerin bir anda üzerine atıldığını ifade eden Karaman, "Köpekler üzerimdeki elbiselerimi dahi yırttılar. Yardıma gelen komşunun oğlu olmasaydı orada ölmüş olabilirdim." dedi.

Sahiplerinin köpeklerle ilgilenmediğini öne süren Karaman, "Köpekler, orada başka birine de saldırıp öldürebilirdi. Bu hayvanlar köy muhtarı ve birkaç köy sakinine ait. İyi ki kızım yanımda değildi. Muhtardan köpeklerine başka yerde bakmasını veya satmasını istedik fakat bizi dinlemedi. Bir de ziyaretime gelip 'Bu yaralar kaybolur. Bir şey olmaz.' dedi." diye konuştu.

- "Köpek sahipleri defalarca uyarıldı"

Kadının oğlu Bahadır Karaman (25) ise annesinin köpekleri fark ettiğini fakat eve yetişemeden saldırıya uğradığını anlattı. Annesinin, vücudunun hemen her yerinden yaralandığına dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti:

"Kolu, bacakları ve belinden yaralanmış. Kafasında deri kalmamış. Daha önce köpek sahipleri defalarca uyarıldı. Bundan önceki yıllarda da ufak çiziklerle köpeklerden kurtulan köy sakinleri var fakat annem çok daha vahim durumda. Saldıran köpek sayısı yaklaşık 9. Her biri bir yerinden tutsa zaten param parça eder."

Karaman, köpeklerin daha önce kendisine de saldırdığını, bir direğe çıkarak kurtulduğunu dile getirerek "Köyde bu köpeklere karşı önlem alınmıyor. Orada bir çocuk da bu saldırıya uğrayabilirdi. Bu tamamen muhtarın sorumsuzluğudur. Defalarca söylememize rağmen köpeklerini bağlamadı. Bize de 'Ben köpeğimi bağlamam.' diye cevap verdi." dedi.

- Sağlığı iyiye gidiyor

NEÜ Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı da hastaneye getirildiğinde hastanın şok tablosu içerisinde olduğunu, vakit kaybetmeden tedaviye alındığını aktararak şunları kaydetti:

"Hastamız o durumda 3 buçuk saat yol gelmiş. Vücudunun her yerinde ısırık ve kanama mevcuttu. Yaralarının bakımı yapılıyor. Kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok. Bacağından deri alarak baş derisinin de tedavisini yapacağız. İki gün yoğun bakımda yattı. Hastamız şu anda iyi durumda."

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:03
  1. Kırşehir
  2. Konya
  3. Köpek Saldırısı
  4. NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
  5. tedavi

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