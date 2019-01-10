0553 313 94 23

Köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

Kırşehir'de köpeklerin saldırısında yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı

10 Ocak 2019 Perşembe 11:30
Köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Çevirme köyünde yaşayan Sebahat Karaman (56), liseye giden kızını servise bindirdikten sonra evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin yaraladığı kadın, komşusunun oğlu tarafından kurtarılarak ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'ı kurtaran Yunus Gökbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin haber vermesiyle yaklaşık 500 metre uzaktaki olay yerine koşarak gittiğini söyledi.

Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. 'Sebahat teyzeyi köpekler yıktı.' dedi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Kurtardığım kadının giysileri parçalanmıştı. Evden battaniye getirdim. 112 Acil Servisi arayıp muhtara haber verdim." diye konuştu.

Karaman'ın, bir yıl önce de köyde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:30
  1. Kırşehir
  2. Köpek Saldırısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalar hakkında merak edilenler
    1. Adalar hakkında merak edilenler
    2. Hak-İş ve Türk-İş'ten taşeron işçiler..
    3. FETÖ'den aranan ünlü et lokantası..
    4. Suriye'de muhalifler arasında ateşkes!
    5. Avustralya Açık'ta eşleşmeler belli oldu
    6. TEM'de korkunç kaza! Deterjan yüklü..
    7. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    8. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile..
    9. Hac kesin kayıtları yarın sona eriyor
    10. Avrupa borsaları
    11. Doğalgaz tüketiminde tüm zamanların..
    12. Dizi oyuncusu, dolandırıcılık çetesi..
    13. AVM’lerin ciro endeksi kasımda yüzde..
    14. Dünya Etnospor Konfederasyonundan..
    15. Gaziantep Basketbol'da başkanlığa..
    16. "Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli"..
    17. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O..
    19. Acer yeni Chromebook modelini CES’te..
    20. Batman'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi