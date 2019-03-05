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Köpeklerin kovaladığı yavru tilki kurtarıldı

Hakkari’de başıboş köpeklerin kovaladığı yavru tilkiyi belediye ekipleri kurtardı.

05 Mart 2019 Salı 15:29
Köpeklerin kovaladığı yavru tilki kurtarıldı

Hakkari’de başıboş köpeklerin kovaladığı yavru tilkiyi belediye ekipleri kurtardı.


Ağır kış şartlarının yaşandığı Hakkari’de dağlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar, kent merkezine gelmeye devam ediyor. Son günlerde kurt ve tilkilerin göründüğü kentte, duyarlı vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak yaralı yavru tilki ihbarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek yavru tilkiyi kurtardılar. Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru tilki, burada tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, yavru tilkinin ilk muayenesini yaparak karnını doyurdu.


Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, kendilerine 115 Polis İmdat hattında gelen ihbar üzerine Gazi Mahallesi’ndeki mezarlığa gittiklerini belirterek, “Olay yerine gittiğimizde yavru bir tilki ile karşılaştık. Muhtemelen başıboş hayvanlar tarafından saldırıya uğramıştı. İlk müdahalesini yaptık ve şu anda durumu iyi” dedi.


Yavru tilkiyi iyice sağlık taramasından geçiren Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ise yaptıkları muayene sonucunda herhangi bir yara izi ve kırığa rastlamadıklarını söyledi. Cindioğlu, “Yavru tilkide bitkinlik var. Buna yönelik tedavi yöntemi başlatacağız. Güçlendiricilerle tedavisini yapacağız. Bu tedavi 2-3 gün sürecek ve kendisini toparlayana kadar. İyileşmesinden emin olduktan sonda tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:29
  1. doğa

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