Köpeklerin kovaladığı karacayı kurtardı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köpekler tarafından kovalanan karaca, motosikletli kişi tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezinden motosikletle Sapın Mahallesi'ne giden Burak Köklü, iki köpeğin bir karacanın peşinden koştuğunu fark etti.

Sıkışan ve kaçacak yeri kalmayan karacayı köpeklerden kurtaran Köklü, daha sonra karacayı ormana bıraktı.

Köklü, bu anları cep telefonuyla da kaydetti. Görüntülerde, köpeklerin karacayı kovalaması ve sıkışan karacanın kurtarılması yer alıyor.



