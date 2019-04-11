Köpekleri zehirleyen şüphelilere tutuklama talebi Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Burada savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara'da önceki gece Batıkent bölgesine minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.



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