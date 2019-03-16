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Köpekleri uyutup ağıldan 12 kuzu çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren hırsızlar, köpekleri ilaçla uyuttuktan sonra 2 aylık 12 kuzuyu çalarak kayıplara karıştı.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:13
Köpekleri uyutup ağıldan 12 kuzu çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren hırsızlar, köpekleri ilaçla uyuttuktan sonra 2 aylık 12 kuzuyu çalarak kayıplara karıştı.

 

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Er’e ait evin yanındaki ağıla gelen hırsızlar, henüz 2 aylık 12 kuzuyu çaldı. Hırsızların, evde bulunan köpekleri uyutarak etkisiz hale getirdiği öne sürüldü. Olayı gece yarısı fark eden hayvan sahibi Yusuf Er, jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma ekipleri ev ve ahır çevresinde incelemelerde bulunarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

 

Hırsızlık anında evde olmadığını kaydeden hayvan sahibi Yusuf Er, maddi zararının yaklaşık 8 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:13
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