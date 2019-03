Köpekler uluslararası arama kurtarma sertifikası için yarıştı

İZMİR (AA) - Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonunun (IRO) düzenlediği sınavda 16 özel yetiştirilmiş köpek, uluslararası arama kurtarma sertifikası alabilmek için mücadele etti.

AKUT desteğiyle gerçekleştirilen sınavda, Belçika çoban köpeği, Border Collie, Alman çoban köpeği ve melez ırk mensubu 16 yarışmacı köpek, yetiştiricileriyle birlikte Buca Kırıklar Sahası'na çıktı.

İtaat sınavına giren köpekler, boru ve merdiven geçişi ile kaygan ya da hareketli zeminde yürüyüş etaplarından geçti.

Organizasyon, yarın yapılacak doğada arama sınavı ile son bulacak. Tüm etaplarda başarılı olan köpekler, uluslararası geçerliğe sahip arama kurtarma sertifikası alacak.

- "Onlar bizim partnerimiz"

AKUT İzmir Sorumlusu Alper Özkarakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavda başarılı olan köpeklerin dünyanın her yerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılabileceği bilgisini verdi.

Özellikle kayıpları arama durumunda köpeklerle çalışmanın büyük avantaj sağladığına dikkati çeken Özkarakaş, "Doğada kaybolan kişiler için bizim 1 saatte aradığımız alanı köpekler 10 dakikada tarıyor. Bunun için de disiplinli, itaatkar ve yetiştiricisiyle aynı frekansta olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Alper Özkarakaş, sınavın farklı etaplardan oluştuğunu, disiplin ve verilen görevleri yerine getirme gibi alanlardaki başarıyı ölçtüğüne değinerek, "Onlar seçilmiş köpekler, insandan çok daha duyarlılar." dedi.

Arama kurtarma köpeği yetiştirmenin büyük zorlukları olduğuna işaret eden Özkarakaş, bu yeteneğe sahip köpeklerin uzun süren eğitimler sonunda hayat kurtardığını da sözlerine ekledi.

İtaat sınavında yüksek puan olan Border Collie cinsi 2 yaşındaki Dante'nin sahibi Olcayto Süder de sınavlara her gün 3 saatlik eğitimlerle hazırlandıklarını, hazırlıklar sırasında köpeğinin de çok eğlendiğini, uluslararası sertifikayı alabilirlerse dünyanın her yerinde can kurtarmaya hazır olduklarını söyledi.