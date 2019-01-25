Köpekler 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Ölümden döndü Kahramanmaraş'ta oynadığı köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Ahmet Hakan A., başından yaralandı.

Ahmet Hakan A., evlerinde besledikleri köpekle oynarken iddiaya göre bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan yakınları tarafından kurtarılan Ahmet Hakan A. kafasından ve elinden yaralandı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ahmet Hakan, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kuduz aşılarının bulunduğu Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kafasında derin yaralar oluştu Tedaviye alınan ve aşısı yapılan Ahmet Hakan A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kafasında derin yaralar oluştuğu belirtildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.