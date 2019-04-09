0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Köpek yavrularını ezdiği ileri sürülen öğretmene soruşturma

09 Nisan 2019 Salı 13:12
Köpek yavrularını ezdiği ileri sürülen öğretmene soruşturma

ADANA (AA) - Adana'da, anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir öğretmenin aracının altında kalan 2 köpeğin telef olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "annelerinden süt emen yavru köpekleri ezdiği" iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, yolda emzirdiği 2 yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından yaşadığı çaresizlik kameralara yansımıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:12
  1. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye için korkutan tahmin! Hasta sayısı 30 milyona çıkabilir
    1. Türkiye için korkutan tahmin! Hasta..
    2. "Her titreme parkinson değil"
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    4. Kazakistan'daerken cumhurbaşkanlığı..
    5. Isparta’da 78 yetenekli öğrenci spora..
    6. Abdülkadir bin Salih, Cezayir'in..
    7. Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
    8. Başkan Togar’a coşkulu karşılama
    9. Semih Terzi 15 Temmuz'da Genelkurmay..
    10. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    11. Alfa Romeo'dan sıfır faizli kredi..
    12. Aşkın Tören: “Başarı çıtasını..
    13. ERÜ Hastaneleri’nde “Dünya Parkinson..
    14. Borsa ilk yarıda yükseldi
    15. Trabzonspor, Bursaspor maçı..
    16. Polis Haftası’nda kan bağışı yaptılar
    17. Vali Çakacak’tan Türk Polis..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    19. Afyonkarahisar Kitap Fuarına..
    20. Başkan Özlü, “İnsan ve kalkınma odaklı..
    21. 5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu..
    22. Başkan Güler: “Ordu için yeni bir..
    23. Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı..
    24. Kaymakam Kurt’un kuruluş yıl dönümü..
    25. Evkur Yeni Malatyaspor’da A.Alanyaspor..
    26. Genel Müdür İçöz, Türk Polis..
    27. Lösev’den Kazım Kurt’a Yaşam..
    28. Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut..
    29. Meclis üyeleri mazbatalarını aldı
    30. Serbest piyasada altın fiyatları
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer