Köpek yavrularını ezdiği ileri sürülen öğretmene soruşturma

ADANA (AA) - Adana'da, anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir öğretmenin aracının altında kalan 2 köpeğin telef olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "annelerinden süt emen yavru köpekleri ezdiği" iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, yolda emzirdiği 2 yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından yaşadığı çaresizlik kameralara yansımıştı.

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