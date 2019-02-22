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Köpek yavrularına öğrenciler ve öğretmenleri sahip çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde sokakta bulunan 2'si yaralı 10 köpek yavrusunu öğrenciler ve öğretmenleri sahiplendi

22 Şubat 2019 Cuma 17:57
Köpek yavrularına öğrenciler ve öğretmenleri sahip çıktı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, sokakta bulunan 2'si yaralı 10 köpek yavrusuna öğrenciler ve öğretmenleri sahip çıktı.

İlçedeki Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencileri, okul çevresindeki sokakta duran 10 köpek yavrusunun aç olduğunu fark edince durumu öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmen ve öğrenciler, sokaktan aldıkları 2'si yaralı 10 köpek yavrusunu kucaklarında okul bahçesine getirdi.

Süt verilerek karınları doyurulan köpek yavruları, Erciş Belediyesi veteriner ekibince yapılan kontrollerinin ardından öğrenciler tarafından okul bahçesine konulan kartondan yuvalara yerleştirildi.

Okulun müdür yardımcısı Gökhan Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, buldukları köpeklere sahip çıkmak istediklerini belirterek, "Okulumuzda yaptığımız yemeklerden onlara da veriyoruz. Öğrencilerimizle kulübeler yaparak, yavru köpekleri dışarıdan gelebilecek tehlikelerden korumaya çalışıyoruz. Yemeklerimizi yeni misafirlerimizle de paylaşacağız." dedi.

Rehber Öğretmen Tuğba Turan da öğrencilerin duyarlılığıyla köpeklere sahip çıktıklarını söyledi.

Oluşturdukları küçük kulübelerde bir süre köpeklere bakacaklarını, ardından da belediye ekiplerine teslim edeceklerini anlatan Turan, "Yaralı 2 köpeğe çocukların zarar verdiğini düşünüyoruz. Biz de elimizden geldiğince öğrencilerimize bu konuda eğitici uygulamalar yapıyoruz." diye konuştu.

Erciş Belediyesinde görevli veteriner hekim İhsan Çifçi de tedavilerini yaptıkları yaralı 2 yavru köpeğin kısa sürede iyileşeceğini aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:57
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