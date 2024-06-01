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Spor Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’
Spor

Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’

Yeniakit Publisher
2024-06-01 16:42:00 -
Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’

CHPYazar Yılmaz Özdil, tasmasız gezen sahipli köpekler hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

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