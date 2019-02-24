0553 313 94 23

Köpek Irk Standartları Türkiye Şampiyonası

Adana’da Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

24 Şubat 2019 Pazar 12:24
Köpek Irk Standartları Türkiye Şampiyonası

Adana’da Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Türkiye Şampiyonası düzenlendi.


Merkez Park’ta düzenlenen Adana Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Türkiye Şampiyonası’na Türkiye’nin dört bir yanından katılım oldu. Kangal, çoban, kurt, süs, pitbull gibi köpek cinslerinin katıldığı yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çoban ve kangal köpeklerinin büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü. Bir çoban köpeğini iki kişi güçlükle kaldırabildi.


Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, köpeklerden korkmalarına rağmen onların başını okşayıp sevdi. Yarışmaya Niğde’den çoban köpeği ile katılan Necip Aslan, köpeğini özel olarak mamalarla beslediğini, köpeğine güvendiğini ve derece beklediğini söyledi.


"Polat" ve "Karadayı" isimli iki çoban köpeğiyle yarışmaya katılan Adanalı Yasin Barbaros ise köpeklerine özel ilgi gösterdiğini, mamalarla beslediğini, yarışmada mutlaka derece beklediğini dile getirdi. Barbaros’un eşi Özge Barbaros da, eşinin köpeklere bir çocuk gibi baktığını anlatarak, "Onların bakımı çok zor ve zahmetli ancak eşim onlara kendi çocuğu gibi bakıyor. Bugün de yarışmada mutlaka derece bekliyoruz" diye konuştu.


Yarışmacılar köpeklerini bir süre yarışmaya hazırladıktan sonra jüri önüne çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM yeni başkanını seçiyor! Oylama başladı
    1. TBMM yeni başkanını seçiyor! Oylama..
    2. Senegal Cumhurbaşkanını seçiyor
    3. Fakir kadın
    4. Kontrolden çıkan otomobil evin..
    5. Ankaralı tekstilciler Londra Moda..
    6. Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası..
    7. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    8. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    9. Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda..
    10. Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin..
    11. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    12. Süleyman aleyhisselam ile karınca
    13. Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200..
    14. Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu..
    15. Şanlıurfa’da indirimli depo günleri..
    16. İstanbul yüzen sahnelerle tanışacak
    17. “Yaşlıyım huzurluyum" projesi
    18. Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı
    19. Başkan Alemdar, Yukarıdereköy..
    20. Elazığ yerel seçim anket sonuçları..
    21. Hocalı Katliamı şehitleri Erenler’de..
    22. CHP, FETO'nun izinde... Seçmene beddua..
    23. Bakan Ersoy Kars'ta incelemelerde..
    24. Denzili Büyükşehir Belediyesi ‘Hocalı..
    25. Bahçelievler'de metrobüs kazası
    26. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı..
    27. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi,..
    28. Kurumsal zekât olur mu?
    29. TBMM başkanlık seçimi için toplandı
    30. İstanbul'da kar yağışı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı