Köpek havlaması cinayetinin sanığına 25 yıl hapis cezası

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yalnız yaşayan, turizm sektöründen emekli Selçuk Atasoy, geçen yılın Mayıs ayında, Golden Retriever cinsi köpeğini gezdirmek için sabah saatlerinde evinden çıkıp, 1898 Sokak'taki parka gitti. Parkın yanındaki apartmanda oturan oto elektrikçi Erol Karayel, "Bu saatte köpek mi gezdirilir? Havlamasından uyuyamıyoruz. Köpeğinizi bu parktan geçirmeyin" diyerek, Atasoy'a tepki gösterdi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine elinde tabancayla evinden çıkan Karayel, Atasoy'a 7 el ateş etti. Selçuk Atasoy, vücudunun çeşitli yerlerine isabet kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Erol Karayel ise tutuklandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Erol Karayel, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Son sözü sorulan Karayel, "Maktul, saat 05.00'te köpeğini parka getirdi. Bağırdı, çağırdı, beni uyandırdı. Balkona çıktım. 'Kime bağırıyorsun?' dedim. 'Sana' dedi. Ben de aşağı indim. Kafama vurdu. 'Cankurtaran yok mu?' diye bağırdım. O olaydan sonra gözlerim iyi görmez oldu. Kulaklarım duymaz oldu. Ben de yarım kaldım" dedi.

Mahkeme heyeti, Erol Karayel'i önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırdı. Heyet, indirim maddelerini uygulayarak, cezayı 25 yıla indirdi.