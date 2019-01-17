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Köpek dövüştürme görüntüsüne soruşturma

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili soruşturma başlattı

17 Ocak 2019 Perşembe 18:55
Köpek dövüştürme görüntüsüne soruşturma

NİĞDE (AA) - Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverler, Niğde'de çekildiği iddia edilen köpek dövüşü görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine şikayette bulundu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar nedeniyle soruşturma başlatarak, kolluk birimlerine gerekli talimatları verdi.

Görüntünün kim tarafından nerede ve ne zaman çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:55
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