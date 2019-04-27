Köpek dövüştürenler hakkında yasal işlem başlatıldı

Kırıkkale Valiliği, Karakeçili ilçesinde köpekleri dövüştüren şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Karakeçili ilçesinde İ.S.A. isimli şahsın köpek dövüştürdüğüne ilişkin video görüntüsü ile sosyal medya üzerinden sahip olduğu köpekleri satmak amacıyla vermiş olduğu ilana ait fotoğraflar ile ilgili olarak 22 Nisan günü şahsın ifadesi alınmıştır. Dövüşe konu olan köpeklerin bulunması amacıyla şahsın çalıştığı yıkama dükkanında ve evinde aramalar yapılmış ancak köpekler bulunamamıştır. İ.S.A. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten dolayı idari işlem başlatılmış olup görüntülerde bulunan diğer şahıslar ile ilgili olarak da 5199 sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir” denildi.