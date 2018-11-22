Köpeğiyle oynarken ayağını kıran avcı için seferber oldular

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında köpeği ile oynarken ayağını kıran avcı Vedat Çakmak, bölgeye yol ulaşmadığı için Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'dan Tunceli'ye gelen ve Vedat Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 5 avcı, Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyünün dağlık kesiminde avlanmaya gitti.

Bir süre avlandıktan sonra yemek için duran avcılardan Çakmak, "Gölge" isimli köpeğiyle oyun oynamaya başladı. Gölge'nin üzerine atlaması üzerine geri çekilen Çakmak, dengesini kaybetti ve düşerek ayağını kırdı.

Arkadaşları, Çakmak'ın hastaneye kaldırılması için Jandarma, AFAD ve 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler Çakmak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Genel sağlık durumu iyi olan Çakmak, bölgeye karayolu olmaması nedeniyle AFAD ekiplerince uzun süre sedyeyle taşındı. Çakmak, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin ilk müdahalesi sırasında köpeği Gölge'nin Çakmak'ın yanından ayrılmaması dikkati çekti.