Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çatıya çıkan köpeğini yakalamak isterken dengesini kaybederek düşen kişi, hayatını kaybetti28 Mart 2019 Perşembe 06:59
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta yaşayan Kemal Dar'ın (30) köpeği bitişikteki 4 katlı binanın çatısına kaçtı.
Köpeğini yakalamak için çatıya çıkan Dar, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kemal Dar'a ilk müdahaleyi bu sırada sokaktan geçen bir sağlıklı memuru yaptı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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