Köpeğini susuz bırakan adam gözaltına alındı!

Amsterdam polisinin sosyal medya üzerinden duyurduğu olay, Çarşamba günü öğleden sonra, "başkentin kalbi" sayılan Nieuwendijk'ta meydana geldi.

Köpeğiyle birlikte alış veriş sokağında dolaşan erkek turist, bir süre sonra aldığı uyuşturucunun etkisiyle, sokağın köşesinde uykuya daldı.

Bir süre sahibinin başında bekleyen köpek, susuzluğa dayanamayınca çevredeki dükkanlara girerek su aramaya başladı.

Bir giysi mağazasının çalışanları köpeğe su vererek, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, turisti uyandırarak, "köpeğine karşı gereken özeni göstermediği gerekçesiyle" gözaltına aldı.

KOPEĞE EL KOYULDU

Köpeğe de el koyan ekipler, hayvanı veterinere götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Karakoldaki arama sırasında cebinden bir de bıçak çıkan erkek turiste para cezası verildi ve bu ceza peşin olarak tahsil edildi.

Savcılık, 24 saat hücrede tutulduktan sonra serbest bırakılan ve köpeğine iyi davranma sözü veren turiste, hayvanın iade edilmesini kararlaştırdı.

BBC Türkçe