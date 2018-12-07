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Köpeğini öldürenlere video ile mesaj gönderdi

Düzce'de köpeği silahla öldürülen vatandaş, çektiği video ile tepkisini dile getirdi- Köpeği öldürülen Ali Ilgın:- "Veterinere götürdüm ancak 2 saat sonra can verdi. Ey Allah'ım, bu mazlum hayvana acı çektirene sen de acı çektir"

07 Aralık 2018 Cuma 19:16
Köpeğini öldürenlere video ile mesaj gönderdi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde, köpeği tüfekle vurularak öldürülen vatandaş, çektiği video ile tepkisini dile getirdi.

İlçeye bağlı Hocatman köyünde yaşayan Ali Ilgın, köpeğini tüfekle vurulmuş halde buldu. Vakit kaybetmeden veterinere götürmesine karşın Ilgın, köpeğini kaybetti.

Bahçesine bekçilik yapan köpeğinin ölmesine çok üzülen Ilgın, tepkisini ve yardım isteğini video çekerek paylaştı.

Ilgın, video kaydında şu ifadeleri kullandı:

"Vuranlara hakkımı helal etmiyorum. Avdan gelirken köpeğe silah atmışlar. Saçmaların birisi kulağından, biri karnından girmiş. Biri de ayağını kırmış. Veterinere götürdüm ancak 2 saat sonra can verdi. Ey Allah'ım, bu mazlum hayvana acı çektirene sen de acı çektir. Böyle mazlum hayvanları vuranlar içimizde dolaşıyor. Onları Allah'a bırakıyorum."


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:16
  1. Düzce
  2. Yığılca

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