0553 313 94 23

Köpeğine sokak kedisini böyle parçalattı

Adana’da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pitbull cinsi köpeğine bir sokak kedisini parçalattı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
Köpeğine sokak kedisini böyle parçalattı

Adana’da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pitbull cinsi köpeğine bir sokak kedisini parçalattı. Bu anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Hayvanseverler şahsın yakalanması için karakola giderek şikayetçi oldu.


Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs pitbull cinsi köpeğine, bir sokak kedisini parçalattı. Bu anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaş, elindeki videoyu Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’ne (SOHAYKO) gönderdi.


Bunun üzerine SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, konuyu Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Adana’daki dernek üyeleri de karakola giderek, şikayetçi oldu. Polis, daha önce de aynı mahallede yaklaşık 10 sokak hayvanını da aynı şekilde öldürdüğü iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Yasin Yılmaz, şahsın en yakın zamanda yakalanarak, cezalandırılacağını umut ettiklerini belirterek, "Kişiler, içlerindeki bastırılmış şiddet duygularını bu şekilde ortaya çıkarıyorlar. Bugün kedilere, köpeklere şiddet uygulayanlar, yarın bu şiddeti insanlara da uygulayacaktır” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı
    1. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    2. Bakan Çavuşoğlu: İstediğimiz tek bir..
    3. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    4. Helal ve tayyib tüm sektörler..
    5. Sağanak yağışlar köyleri vurdu
    6. Liselilerden "akıllı sera"
    7. GSO’da,“Tacikistan’da iş ve yatırım..
    8. Sanayi üretimi geriledi
    9. Mikrop ve haşerelere dezenfekte ile..
    10. Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    11. İstanbul Havalimanı’nda Hızlı Pasaport..
    12. Bu ırkta ki özellik dünyadaki başka..
    13. Evren’den Halk Bankası Genel Müdürü..
    14. Yeşil; “Madencilikte birinci..
    15. Sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip..
    16. TİKA’dan Hırvatistan’da kadınlara..
    17. Soylu'dan sel felaketine ilişkin yeni..
    18. Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz..
    19. Bakan Süleyman Soylu: "Selde hayatını..
    20. Türkiye-Bulgaristan Arasında ilk deniz..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz