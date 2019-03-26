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Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin ısırdığı 2 yaşındaki çocuğun babaannesi Zeynep Tunca, torununun artık karıncadan bile korktuğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

26 Mart 2019 Salı 17:44
Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin ısırdığı 2 yaşındaki çocuğun babaannesi Zeynep Tunca, torununun artık karıncadan bile korktuğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.


Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi’nde 10 Mart günü torunlarıyla sahile dolaşmaya giden Zeynep Tunca’nın (62) karşısına iddiaya göre, Rottweiler cinsi ’Dark’ adlı köpeğini gezdiren U.A. ve bir arkadaşı çıktı. Köpek ilk olarak Tunca’nın torunlarından Mehmet Yasin Tunca’ya saldırıp, kolundan yaraladı. Köpeğin sahibi U.A., bir daha saldırmayacağını söylemesine rağmen, hayvan bu kez Almila Zeynep Tunca’ya (2) saldırdı. Köpek, başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdığı küçük kızın birçok yerini parçalayarak, ağır yaraladı. Güçlükle köpeğin ağzından alınan çocuk önce Yumurtalık Devlet Hastanesine, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi gören çocuk daha sonra taburcu olarak evine götürüldü.


Olaydan 17 gün geçmesine rağmen torununun karıncadan bile korktuğunu anlatan babaanne Zeynep Tunca, "Olaydan sonra şoka girdik ve torunum öldü zannettik. Hiç bilemedim aniden bir köpek saldırdı. İlk etapta bir şey olmadı. Sahibini uyardım. ’Bir şey yapmaz’ dedi. Sonra büyük torunuma saldırdı, kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı, durduramadım. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. En sonunda dedim ki ’Torumun öldü, kafası koptu’ diye düşündüm. Son bir çabayla torunumun ceketinin düğmelerini koparttım. Köpekten onu kurtardım. O anda ben torunumu kucağıma aldım ve oradan kaçırdım. Komşularım yardım ettiler ve bizi hastaneye götürdüler" diye konuştu.


Babaanne Tunca, torununun artık uyuyamadığını, küçücük bir hayvandan bile korkutuğunu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:44
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