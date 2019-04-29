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Köpeği yaralayıp çöpe attı, “Tavuklarıma saldırdı” dedi

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir şahsın tavuklarına saldırdığı iddiasıyla ağır yaralayarak çöpe attığı köpek veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:30
Köpeği yaralayıp çöpe attı, “Tavuklarıma saldırdı” dedi

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir şahsın tavuklarına saldırdığı iddiasıyla ağır yaralayarak çöpe attığı köpek veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.


İddiaya göre, Hamam Mahallesi’nde bir kişi, “tavuklarıma saldırdı” diyerek bir köpeği ağır şekilde yaralayarak çöp konteynerlerinin olduğu yere attı. Olayı gören vatandaşlar emniyete ve Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu’na haber verdi. Emet Veteriner Kliniği’ne tedavi için götürülen köpek Veteriner Hekim Hüseyin Özer tarafından bir saat boyunca hayata döndürülmeye çalışıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hayvansever Elif Yıldız Nasuğoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Dün akşam saat 21.30 civarı gençler beni aradılar. Hamam Mahallesi Bahadır sokakta bir şahsın bir köpeğe işkence ettiğini söylediler. Olay yerine gittim. Benim gittiğimde köpek maalesef can çekişiyordu ve nefes bile alamıyordu. Bunu yapan vatandaş dışarı çıktı. Ben yaptım tavuklarıma saldırıyordu dedi. Ben polisi çağırdım geldiler. Daha sonra veteriner hekime götürdük. Zaten götürdüğümüzde nefes almakta çok zorlanıyordu. Kafa tası yarılmış ve büyük iç kanaması vardı. Maalesef kurtaramadık. Bunu yapan şahıs gayet rahat ben yaptım diyebiliyor. Kanunlarla bir şekilde bu durumu lütfen çözün" dedi.


Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:30
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