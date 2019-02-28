0553 313 94 23

Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik kararı

İzmir’deki trafik kazasında bir köpeği yaraladığı için soruşturma başlatılan sürücü hakkında takipsizlik kararı verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:07
Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik kararı

İzmir’deki trafik kazasında bir köpeği yaraladığı için soruşturma başlatılan sürücü hakkında takipsizlik kararı verildi.


İzmir’in Bornova ilçesinde 28 Eylül 2018’de 35 DC 9037 plakalı aracıyla bir köpeğe çarparak bacağının kırılmasına neden olan N.K. hakkında köpeğin sahibi tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, N.K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince “mala zarar vermek” suçunda kasıt unsurunun arandığı belirtilerek, soruşturmaya konu yaralama olayının ise şüphelinin taksirli hareketinden dolayı meydana geldiğine vurgu yapıldı. “Mala zarar vermek” suçunun oluşmadığı belirtilen kararda, şüpheli hakkında takipsizlik kararının verildiği ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler konusunda anlaştı"
    1. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    2. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    3. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    4. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    5. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    6. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    7. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    8. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    9. Siirt’te kapanan köy yolları için..
    10. Edirne'de 364 düzensiz göçmen..
    11. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    12. Kırgızistan'ın kalkınmasına "kardeş..
    13. Bakan Selçuk: “Bakanlık olarak..
    14. 800 yıllık kitap İstanbul'da incelenecek
    15. Gülle: "Bakanımız 15 yıldır bekleyen..
    16. "FETÖ'nün devlete sızmasının sebebi 28..
    17. Doktora "yağma teşebbüsü"ne tutuklama
    18. Milletvekili Yılmaz: “Halkımız gereken..
    19. Güder’den 28 Şubat açıklaması
    20. Sivas’ta gerçeğini aratmayan deprem..
    21. Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu
    22. AK Parti'nin Erzurum mitingi
    23. Yılmaz, “Cumhur İttifakı zafere..
    24. Büyükşehir’den üreticiye kovan desteği
    25. Ambulansa yol vermeyen sürücü..
    26. Başkan Çelik: “Her kesimin desteğine..
    27. Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi..
    28. Muhtarlardan Demirkol’ateşekkür
    29. Gümüşhane yaylalarında terörle..
    30. Doğu Karadeniz yeniden keşfediliyor
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."