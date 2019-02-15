Köpeği sürükleyen zanlı serbest bırakıldı Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen şüpheli serbest bırakıldı- Köpeğin sürüklenirken ölü olup olmadığı tespit edilecek

EDİRNE (AA) - Keşan'da ölmüş köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp sürükleyen zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, polisin ifade vermesi için emniyete çağırdığı şüpheli sürücü B.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Uyuzdan ölen köpeği çöplüğe götürdüğünü iddia eden zanlı B.Ç. hakkında hazırlanan tutanak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne gönderildi. Köpeğin sürüklenirken ölü olup olmadığının belirlenerek, yapılacak tespitin ardından B.Ç.'ye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Keşan - Gelibolu kara yolunda seyreden Murat Ekşi, aynı istikamette seyreden bir otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklenen telef olmuş bir köpeğin bulunduğunu fark ederek, şikayette bulunmuştu.



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