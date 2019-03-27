Köpeği suni solunumla hayata döndürmenin mutluluğunu yaşıyor

RİZE (AA) - Rize'nin Kendirli beldesinde, yerde hareketsiz yatan köpek yavrusunu, masaj ve suni solunum yaparak hayata döndüren Ömer Yılmaz, "Buna müdahale etmemek elde değil. Annesi sanki gözlerimize bakarcasına 'Yavruma müdahale et.' dediğini hissettim. Annesinin gözüne bakan herkes anlardı. Nefessiz kalmak ne demek ben de biliyorum." dedi.



Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak köpeklerine yemek verdikleri sırada ağzı çok dolan yavru köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark ettiğini belirtti.



Köpeğin boğazına bir şeyin takıldığını aktaran Yılmaz, köpeğe masaj yapmaya başladığını, daha sonra suyun altına götürerek yüzünü yıkadığını ve suni teneffüs yaparak nefes almasını sağladığını ifade etti. Yavrunun kurtarılmasına vesile olmanın muazzam bir duygu olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buna müdahale etmemek elde değil. Annesinin sanki gözlerimize bakarcasına 'Yavruma müdahale et.' dediğini hissettim. Annesinin gözüne bakan herkes anlardı. Nefessiz kalmak ne demek ben de biliyorum. Nefessiz kalmayı yaşadığım için orada kendimi hissettim. Sanki bana müdahale ediliyormuş gibi. Cihanda bir nefesin karşılığı yok. Padişahımızın dediği gibi. Yavrumuz kurtuldu. Çok şükür."

Köpeklerin yiyecek ihtiyaçlarını esnaf arkadaşlarıyla karşıladıklarına değinen Yılmaz, "Onları bakmaktan hoşlanıyorum. Esnaf arkadaşlar da yardımcı oluyorlar. Görüntü yayınlandıktan sonra sadece Türkiye'den değil yurt dışında da bilen bilmeyen bir şeyler yazıyor. Onlar da mutlu oldu. Sanki insanlığı kurtarmış gibi. Olay anına denk geldik ve vesile oldu. Allah bana nasip etti." dedi.