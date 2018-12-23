Köpeği otomobile bağlayıp şehir turu attılar
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklenmesi büyük tepki çekti.23 Aralık 2018 Pazar 01:23
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklenmesi yürekleri burktu.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Zübeyde Hanım Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda uzun süre sürüklendiği görüldü.
Tepki gösteren hayvanseverlerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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