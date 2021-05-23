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Korona Virüs Köpeği olanlar dikkat! Koronavirüs artık böyle bulaşıyor
Korona Virüs

Köpeği olanlar dikkat! Koronavirüs artık böyle bulaşıyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs ölüm saçmayı sürdürürken, bilim insanları ilk olarak 2017-2018 yılları arasında görülen ve köpeklerden insanlara geçtiği belirtilen zatürreye neden olan yeni tip farklı bir koronavirüs türü olduğunu tespit etti. Uzmanlar köpek konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 10:29:00 -
Köpeği olanlar dikkat! Koronavirüs artık böyle bulaşıyor

Bilim insanlarının geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir araştırmaya göre, ilk olarak 2017-2018 yılları arasında görülen ve köpeklerden insanlara geçtiği belirtilen zatürreye sebep olan yeni tip farklı bir koronavirüs türünün tespit edildiği açıklandı.

8 kişide köpeklerde görülen korona türüne rastlandı

Yeni keşfedilen bu virüs türü patojen (hastalık yapıcı) olarak onaylanırsa, Covid-19'dan sonra koronavirüsün 8'inci türü olarak tıp literatürüne geçeceği kaydedildi. Malezya'nın Sarawak eyaletinde araştırmalar yapan bilim insanları 301 hastadan aldıkları burun-mukus örneklerini inceledi. Sonuçlara göre çoğunluğu 5 yaşın altındaki küçük çocuklarda olmak üzere toplamda 8 kişide köpeklerde görülen koronavirüs türüne rastlandı.

Hayvan koronavirüsleri halk sağlığını tehdit ediyor

Virüsün genomik sıralaması incelendiğinde, kedi ve domuzlarda da benzerlerinin görüldüğü ancak daha çok köpeklerde bulunan CCoV-HuPn-2018 adlı yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi. Uzmanlar bu yeni virüsün hayvanlardan insanlara geçen yeni bir koronavirüs türü olduğunu ve insandan insana geçip geçmediğini belirlemek amacıyla daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Araştırmayla ilgili sonuçlar 20 Mayıs tarihinde akademik tıp dergisi Clinical Infectious DiseasesJournal'da yayımlandı. Dergide yeni bulgularda kabul gören, hayvan koronavirüslerinin halk sağlığını tehdit ettiği görüşü dikkati çekti.

Yeni virüs türü covid-19 gibi mutasyon geçiriyor

Bu virüs türünün SARS-COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi. Bu virüs türünün SARS-COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi.

Covid-19 ile birlikte 8'inci koronavirüs türü

Uzmanlar şu anda CCoV-HuPn-2018 adlı yeni koronavirüs türünün insanları hasta edip etmediğini araştırıyor. Bunun yanında söz konusu virüsün hava yoluyla taşınmasının da mümkün olduğu belirtiliyor. Bilim insanları bugüne kadar hayvanlardan bulaşan ve insanlarda hastalığa neden olduğu ispatlanan 7 farklı koronavirüs türü keşfetmişti. Bunlardan en yaygın 3 tanesi SARS, MERS ve COVID-19 isimleriyle bilinen virüs türleri olarak biliniyor.

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Yorumlar

ev köpeklerini barınaklarda toplayıp covid rahatlayınca sahipnlerine geri iade edebilirler!
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