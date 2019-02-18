Köpeği görünce direksiyonu kırdı, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir’in Torbalı ilçesinde, köpeğe çarpmamak için başka bir şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, köpeğe çarpmamak için başka bir şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, İzmir-Aydın yolu üzeri Torbalı-Ödemiş köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 NV 212 plakalı otomobilin sürücüsü, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı ve karşı şeride geçti. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla karşı şeride geçen otomobil, Yusuf Karakoyun’un kullandığı 35 Y 8575 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şoförü Yusuf Karakoyun olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobil sürüsü ise yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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