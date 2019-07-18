0553 313 94 23

Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza

Tekirdağ’da sopa ile köpeğe şiddet uygulayan şahsa 3 bin 897 TL İdari Yaptırım uygulandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza

Tekirdağ’da sopa ile köpeğe şiddet uygulayan şahsa 3 bin 897 TL İdari Yaptırım uygulandı. Köpeğe şiddet uygulanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Hisar Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bir okulun hemen yanında yavru bir köpeğin, elleri sopalı kişilerce dövüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde köpeğe sopa ile dayak atan şahıslar tespit edildi. Hayrabolu Kaymakamlığınca kurulan Hayvan Hakları Koruma Komisyonu yetkilileri tarafından yakalanan kişiye yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. maddesi gereğince 3 bin 897 TL idari yaptırım uygulandı.


Daha sonra şiddete maruz kalan köpek bulunarak, Hayrabolu Belediye Başkanlığı veterinerinin kontrolünden geçirildikten sonra sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.


SOHAYKO Derneği’nden yapılan açıklamad, "Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden gelen ihbarda 3 kişinin sopalarla yavru köpeği dövdüğü belirtildi" denildi.


SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Vicdanlarımızı sızlatan bu görüntü tüm insanlığın ayıbıdır” diyerek ilçe emniyet ve jandarmanın konuyu titizlikle takip ettiğini, şahısların en kısa sürede yakalanacağını düşündüklerini sözlerine ekledi


Yılmaz, bu tip olayların şikayete bağlı olmadığını, şikayetçi olursa işlemlerin daha ivedi işlediğini kamu suçu olduğunu bu tip vakaları görenlerin kendileri ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti. Vatandaşlara seslenen Yılmaz, hayvanların da insanlar gibi yaşama hakkı olduğunu, sahipsiz hayvanların devlet güvencesinde olduğunu, onlara verilecek her türlü zararda devleti ve ilgili dernekleri karşılarında bulacaklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonyalı Müslümanlar'dan Diyanet'e teşekkür ziyareti
    1. Polonyalı Müslümanlar'dan Diyanet'e..
    2. Başkan Altay’dan Derebucak ve..
    3. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    4. "Otogarı Ar-Ge ve teknokent merkezine..
    5. Başkan Recep Bozkurt, kapalı pazar..
    6. MHP’li Enginyurt: “Fiyat..
    7. Kafası pencere korkuluğuna sıkışan..
    8. YKS’de ‘Tekden’damgası
    9. "Ligi üst sıralarda tamamlamak..
    10. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü..
    11. Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik’i..
    12. Kırmızı ışıkta geçen yayalara para..
    13. "Evlenecek çiftler eşyasını..
    14. Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50..
    15. BM insan hakları uzmanlarından..
    16. Gençlerden örnek davranış
    17. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    18. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    19. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    20. Taşlıçay’da su depolarının..
    21. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    22. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    23. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    24. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    25. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    26. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    27. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    28. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    29. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    30. GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’