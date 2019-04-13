Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi Konya’nın Yunak ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sebze ve meyve yüklü tır devrildi.

Konya’nın Yunak ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sebze ve meyve yüklü tır devrildi.

Kaza, Yunak Ankara yolu Dörtyol Birimler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden 53 K 1833 plakalı tır sürücüsü Ahmet Gezmiş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevranın ardından kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü yara almazken, sebze ve meyveler yol kenarına saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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