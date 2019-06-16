Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Selda Başaran'ın (30) kullandığı 27 BSC 07 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 5. kilometresinde seyir halindeyken yola aniden köpek çıktı. Başaran'ın, köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu otomobil devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki oğlu Fevzi Erdem Başaran (16) yaralandı. Sağlık ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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